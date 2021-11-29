الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أممي: شهادات الاتحاد الأوروبي لكورونا ساعدت على انتعاش السياحة الأوروبية

السياحة الأوروبية
السياحة الأوروبية

قال تقرير للأمم المتحدة اليوم الاثنين، إن استخدام شهادات كوفيد-19 على نطاق واسع وحملات التطعيم الناجحة ساعد السياحة في الاتحاد الأوروبي على التعافي بشكل أسرع من جائحة فيروس كورونا مقارنة مع أي مكان آخر في العالم في الربع الثالث من عام 2021.

وقال مقياس منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إن عدد السائحين الدوليين ارتفع 58 في المئة حول العالم بين يوليو وسبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ، على الرغم من أن هذا كان أقل 64 في المئة عن نفس الفترة السابقة للجائحة في عام 2019.

وسجلت أوروبا أفضل أداء نسبي في هذه الفترة مع انخفاض عدد السائحين الدوليين 53 في المئة مقارنة بموسم الصيف نفسه في عام 2019.

وذكر التقرير أن "الزيادة في الطلب كانت مدفوعة بزيادة ثقة المسافرين وسط تقدم سريع في التطعيمات وتخفيف قيود الدخول في العديد من المناطق "التي يقصدها السائحون.

وقال "في أوروبا ، ساعدت شهادة كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي في تسهيل حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي ، مما أدى إلى تحقيق طلب كبير بعد عدة أشهر من فرض قيود على السفر".

وقال التقرير إنه بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول ظل إجمالي عدد السياح الوافدين حول العالم أقل 76 في المئة من مستويات ما قبل الجائحة ، مع تفاوت الأداء في مناطق مختلفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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