رئيسة وزراء نيوزيلندا تخفف إجراءات كورونا رغم خطر متحور أوميكرون

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، إن بلادها ستبدأ نظاما للتعايش مع فيروسي كورونا المستجد (كوفيد-19)، في وقت لاحق من هذا الأسبوع على الرغم من أن السلالة الجديدة أوميكرون تشكل تهديدا صحيا جديدا للعالم.

وأضافت رئيسة وزراء نيوزيلندا، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات بسلالة أوميكرون في نيوزيلندا في هذه المرحلة لكن الوضع العالمي المتطور أظهر سبب ضرورة اتخاذ موقف حذر على الحدود، موضحة في مؤتمر صحفي أن “أوميكرون يعيد إلى الأذهان المخاطر التي لا تزال قائمة على حدودنا، و إنه لا يزال يتعين جمع الكثير من الأدلة لمعرفة تأثير سلالة أوميكرون”.

وتطبق نيوزيلندا بعضا من أشد التدابير الحدودية في العالم، وتعتزم إبقاء الحدود مغلقة أمام معظم المسافرين الدوليين لمدة خمسة أشهر أخرى، وطبقت نيوزيلندا أيضا إجراءات حدودية جديدة بالنسبة للمسافرين القادمين من تسع دول في جنوب القارة الأفريقية في عطلة نهاية الأسبوع وأعلنت أن مواطني هذه الدول يمكنهم السفر إلى نيوزيلندا ولكن سيتعين عليهم البقاء في الحجر الصحي الحكومي لمدة 14 يوما.

- نيوزيلندا تطبق نظاما جديدا لتصنيف المناطق وفقا لمعدلات الإصابة والتطعيم

وتنتقل نيوزيلندا إلى نظام جديد اعتبارا من يوم الجمعة يصنف المناطق إلى حمراء أو برتقالية أو خضراء اعتمادا على مستوى تعرضها لكوفيد-19 ومعدلات التطعيم. وستبدأ أوكلاند ، بؤرة تفشي سلالة دلتا في البلاد ، باللون الأحمر ، مما يجعل استخدام الكمامات إجباريا ويفرض قيودا على التجمعات في الأماكن العامة، وسجلت نيوزيلندا نحو 11 ألف إصابة و43 وفاة بكورونا حتى الآن.

وتطبق نيوزيلندا، اعتبارًا من اليوم الإثنين ، حظر دخول أراضيها على المسافرين القادمين من تسع دول إفريقية، باستثناء مواطنيها العائدين لبلادهم، في محاولة لوقف انتشار المتغير الجديد من فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير المسئول عن مكافحة وباء «كوفيد- 19»، كريس هيبكنز: "تتخذ الحكومة نهجًا احترازيًا في التعامل مع جنوب إفريقيا، وناميبيا، وزيمبابوي، وبوتسوانا، وليسوتو، وإسواتيني، وسيشل، ومالاوي، وموزمبيق، كدول ذات خطورة مرتفعة، من أجل الحد من فرص دخول المتغير أوميكرون نيوزيلندا".

وأضاف الوزير: "يعني هذا أنه بداية من الساعة 11.59 منتصف ليل الأحد، 28 نوفمبر، سيسمح فقط لمواطني نيوزيلندا القادمين من هذه الدول بالدخول".

وسيتعين على المواطنين العائدين الخضوع لفحوص، والدخول في عزل صحي يخضع للرقابة لمدة 14 يومًا".