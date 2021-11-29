أسترالي تراجع خططها لإعادة الفتح بعد تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الاثنين، إن أستراليا ستراجع خططها

لإعادة فتح الحدود أمام العناصر الماهرة من المهاجرين والطلاب اعتبارا من أول ديسمبر بعد تسجيل أول إصابة بسلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا.

وأثبتت الاختبارات إصابة شخصين وصلا إلى سيدني من جنوب إفريقيا يوم الأحد بأوميكرون الذي تم اكتشافه حديثا في الوقت الذي أمر فيه المسؤولون بدخول المواطنين العائدين من تسع دول أفريقية حجرا صحيا لمدة 14 يوما.

وقال موريسون إن "من السابق لأوانه بعض الشيء" إعادة إلزام المسافرين الأجانب بالبقاء في الحجر الصحي في الفنادق لمدة أسبوعين وحث الناس على التزام الهدوء لأن البيانات لم تحدد بعد بشكل كامل شدة سلالة أوميكرون وقابليتها للانتقال ومقاومة اللقاح.

- لجنة الأمن القومي ستجتمع اليوم لتقييم إعادة فتح الحدود اعتبارا من الأربعاء



وأضاف أن لجنة الأمن القومي ستجتمع في وقت لاحق اليوم الاثنين لتقييم إعادة فتح الحدود اعتبارا من الأربعاء، مضيفا إنه سيتم عقد اجتماع لزعماء الولايات والأقاليم يوم الثلاثاء.

وسجلت أستراليا حتى الآن نحو 109 آلاف إصابة بفيروس كورونا و 1997 وفاة منذ بدء الوباء.

يذكر مسؤولون صحيون أكدوا، الأحد ، إنهم اكتشفوا إصابتين بالمتحور أوميكرون في أستراليا للمرة الأولى بعد إجراء اختبار لراكبين من جنوب إفريقيا وصلا إلى سيدني.

وأوضحت هيئة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز، أنها أجرت اختبارات عاجلة للتسلسل الجينومي وأكدت أن المتحوّرة الجديدة موجودة لدى راكبين وصلا السبت إلى سيدني.

وفي سياق متصل، أكد وزير الصحة الأسترالي، جريج هنت، أن بلاده مستعدة جيدًا في حالة وصول نوع جديد من فيروس كورونا.

وذكرت شبكة “سي بي إس” الإخبارية الأسترالية، أن علماء من جنوب إفريقيا اكتشفوا متغيرًا جديدًا في البلاد، يُطلق عليه سلالة “نو”، والذي لديه ضعف عدد الطفرات في متغير “دلتا”.

وحذر مسئولو الصحة في الخارج من أن المتغير (نو) من المرجح أن يقلل من فاعلية اللقاحات الحالية.