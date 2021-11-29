الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تقترح قوانين جديدة ضد التشهير على منصات التواصل الاجتماعي

سكوت موريسون
سكوت موريسون

 يسعى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إلى إدخال قوانين جديدة لمواجهة التشهير من شأنها إجبار المنصات على الإنترنت على الكشف عن هويات القائمين بالتشهير.
وذكر موقع (ذا فيرج) التقني، أن القوانين ستحاسب المنصات الاجتماعية، مثل (فيسبوك) و(تويتر) على التعليقات التشهيرية الموجهة ضد المستخدمين.

 - سيتعين على المنصات إنشاء نظام شكاوى يمكن للأشخاص إذا شعروا أنهم ضحية للتشهير


كما سيتعين على المنصات أيضًا إنشاء نظام شكاوى يمكن للأشخاص استخدامه إذا شعروا أنهم ضحية للتشهير، كجزء من هذه العملية ، سيُطلب من الشخص الذي نشر المحتوى الذي يُحتمل أن يكون تشهيريًا حذفه، ولكن إذا رفضوا ، أو إذا كانت الضحية مهتمة بمتابعة الإجراءات القانونية ، فيمكن للمنصة أن تطلب ،قانونًا، من الناشر الإذن بالكشف عن معلومات الاتصال الخاصة به.
وإذا لم تتمكن المنصة من الحصول على موافقة الناشر، ستقدم القوانين "أمر الكشف عن معلومات المستخدم النهائي"، مما يمنح عمالقة التكنولوجيا القدرة على الكشف عن هوية المستخدم دون إذن، إذا لم تتمكن الأنظمة الأساسية من التعرف على القائم بالتشهير لأي سبب ، أو إذا رفضت الأنظمة الأساسية تمامًا ، فسيتعين على الشركة أن تدفع مقابل التعليقات التشهيرية، نظرًا لأن القانون خاص بأستراليا.

وكانت أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستسن تشريعات لكشف المشهرين والمسيئين عبر الإنترنت، وستحمل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر مسؤولية تحديد هوياتهم وكشفها.

- موريسون: القانون سيحمي الأستراليين من الإساءات والمضايقات عبر الإنترنت


وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون الذي تواجه حكومته الائتلافية المحافظة انتخابات في النصف الأول من عام 2022، إن القانون سيحمي الأستراليين من الإساءات والمضايقات عبر الإنترنت.
وأضاف موريسون للصحفيين "لا ينبغي أن يكون عالم الإنترنت مثل الغرب المتوحش، حيث يمكن للروبوتات والمتعصبين والمتصيدين وغيرهم أن يسرحوا ويلحقوا الأذى بالناس ويضايقوهم ويتنمروا عليهم ويوقعوا بهم".


وتابع "هذا ليس ما يمكن أن يحدث في العالم الحقيقي، وليس هناك ما يدعو الى تمكينه من أن يحدث في العالم الرقمي".

 

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وائل لطفي

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