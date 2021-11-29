الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية تتوصل لاتفاق مبدئي بشأن مواجهة أي جائحة مستقبلية

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم

 توصلت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى اتفاق بالإجماع وبشكل مبدئي للتفاوض بشأن اتفاقية مستقبلية للوقاية من الأوبئة، وسد الفجوة بين الجانبين بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويعرض مشروع القرار، الذي تم التوصل إليه في المفاوضات يوم الأحد، على وزراء الصحة لاعتماده في الجمعية الخاصة لمنظمة الصحة العالمية التي تستمر ثلاثة أيام وتبدأ في اليوم الاثنين وفقا لشبكة التلفزيون الصيني.

وجاء هذا التقدم الدبلوماسي وسط قلق دولي متزايد بشأن سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون"، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا هذا الشهر، والذي انتشر بشكل أكبر في جميع أنحاء العالم.

وسيعزز الوصول لاتفاقية عالمية مسألة الوقاية من الجوائح والاستجابة لها، والذي من المتوقع أن تكون جاهزة في مايو 2024.

 

 

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