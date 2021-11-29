الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يعقد اجتماعًا طارئًا حول تطورات متحور «أوميكرون»

بايدن
بايدن

 عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعًا طارئًا مع فريقه الاستشاري لجائحة كورونا في ظل ظهور حالتي إصابات في كندا بمتحور أوميكرون، وأفادت مصادر بأن هذا الاجتماع الطارئ جاء بعد عودة الرئيس الأمريكي من عطلته بمناسبة عيد الشكر والتي قضاها في ولاية ماساتشوسيتس.
وحين سئل بايدن من بعض الصحفيين عما إذا كان يدرس إمكانية فرض حظر إضافي على السفر، لم يوضح خططه لكنه أشار إلى أن لديه الكثير لكي يقوله بشأن استجابة البلاد للمتحور الجديد.

 - أمريكا تفرض حظرا على مواطني 8 دول إفريقية لدخول أراضيها

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم السبت الماضي فرض حظر على مواطني جنوب أفريقيا وسبع دول أخرى لدخول الأراضي الأمريكية ردا على انتشار متحور أوميكرون هناك.
ولاحظ مراقبون أن الولايات المتحدة لم تكن قد حظرت مواطني نيجيريا من دخول أراضيها، وهي الدولة التي سافر إليها المواطنان الكنديان المصابان بمتحور أوميكرون مؤخرا.
وكانت ارتفعت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن لتصل إلى 44 % وفقًا لاستطلاع جديد نُشر السبت الماضي، لكن الرئيس لا يزال في حاجة لكسب الناخبين في عدد من القضايا الرئيسية.


وأظهر استطلاع مركز هيل- هاريسكس الذي أجري خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، وفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية، أن نسبة تأييد بايدن تبلغ الآن 44 % بزيادة 2% منذ آخر استطلاع هيل-هاريسكس في أكتوبر الماضي.

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وائل لطفي

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