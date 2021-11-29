الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية»: لم يتضح أن «أوميكرون» أكثر قدرة على العدوى أم لا

أوميكرون
أوميكرون

  قالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" أكثر قابلية للانتقال أم أنها تسبب مرضًا أكثر خطورة مقارنة بالسلالات الأخرى، بما في ذلك السلالة دلتا شديد الانتقال والمنتشر عالميًا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد حاليًا معلومات تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بأوميكرون تختلف عن تلك الموجودة في المتغيرات الأخرى، مضيفة أن الإصابات التي تم الإبلاغ عنها في البداية كانت بين الدارسين في الجامعات لكن فهم مستوى شدة السلالة سيستغرق أيامًا إلى عدة أسابيع،  وفقًا للموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية.


ووسط مخاوف بشأن اكتشاف وانتقال أوميكرون والذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية مثيرًا للقلق، قالت المنظمة إنه حتى مع قيام الباحثين في جنوب إفريقيا وحول العالم بإجراء دراسات لفهم العديد من جوانب أوميكرون بشكل أفضل، إلا أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان أوميكرون أكثر قابلية للانتقال مقارنة بالسلالات الأخرى.

 - توافق مبدئي بشأن التفاوض حول معاهدة خاصة بالتصدي للجوائح مستقبلا

وكانت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية،قد توصلت إلى توافق مبدئي بشأن التفاوض حول معاهدة خاصة بالتصدي للجوائح مستقبلا، ونشرت منظمة الصحة العالمية مسودة قرار حول إنشاء هيئة تفاوضية بشأن معاهدة مكافحة الجوائح، على موقعها الإلكتروني.

 

وقال سفير بريطانيا لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، سايمون مانلي، في بيان: "قد يكون هذا القرار، الخاص بإنشاء هيئة تفاوضية بشأن اتفاقية مستقبلية للتصدي للأوبئة، نهاية البداية فقط، لكن المرونة الظاهرة واتساع نطاق الدعم هما مؤشر جيد على الجهود القادمة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية أن هذا التقدم تم إحرازه بعد تضييق الفجوة بين طرفين يقود كل منهما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأضاف الدبلوماسيون أن مشروع القرار، الذي تم التوصل إليه في المفاوضات مطلع الأسبوع، سيعرض على وزراء الصحة لاعتماده في الاجتماع الخاص لمنظمة الصحة العالمية الذي يستمر 3 أيام بدءا من اليوم الإثنين.

وقال دبلوماسي أوروبي لـ"رويترز": "تم الاتفاق على نص مرض جدا بالنسبة لنا. كما أنه يتيح للأمريكيين سبيلا للخروج"، وأوضح دبلوماسي آخر: "نتيجة جيدة.. كان هناك الكثير من حسن النية للتوصل إلى لغة مشتركة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

دعوات لفرض إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في المانيا

أسترالي تراجع خططها لإعادة الفتح بعد تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون

بايدن يعقد اجتماعًا طارئًا حول تطورات متحور «أوميكرون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الخليل عقب اقتحام «هرتسوغ» للحرم الإبراهيمي

اليابان تدعم موزانة فلسطين بـ10 ملايين دولار

«صحة» إسرائيل: تسجيل إصابة جديدة بمتحور أوميكرون