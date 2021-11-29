لبنانيون يقطعون الطرقات فى بيروت احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية

أفادت وسائل اعلام لبنانية منذ قليل، قطع لبنانيون، صباح اليوم الإثنين، الطرقات في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى في البلاد، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، مع انهيار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.

ونتشر المحتجون في العاصمة بيروت، وصيدا جنوبي البلاد وفي طرابلس .

وكانت هناك عدد من الدعوات أمس الأحد، تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحث على قطع الطرقات،.

وجاء في هذه الدعوات: "بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، والوضع الاقتصادي الصعب والطبي المذل والوصول إلى قعر جهنم، سيتم غدا (الاثنين) قطع الطرقات وإعادة التحركات في الشارع".

يأتي هذا فيما حذر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، امس الاحد، من أي تأجيل لموعد الانتخابات في لبنان.

وأكد البطريرك الماروني بشارة الراعي، ​أنه حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية لذا نحذر من أيّ محاولة لإرجاء الانتخابات تحت ذرائع غير منطقية وغير وطنية ونصرّ على حصولها في مواعيدها الدستوريّة حرصًا على حقّ الشعب في الانتخاب والتغيير والحفاظ على لبنان".

وأشار البطريرك، في عظة ألقاها خلال ترأسه قداس الأحد في بكركي، إلى أن الانتخابات النيابية ليست مجرد استحقاق دستوري دوري فقط بل محطة لتجديد الحياة الوطنية عبر الديمقراطية والارادة الشعبية وبالتالي حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية فتتنافس القوى السياسية تحت سقف الدستور من اجل التغيير الى الافضل".

وتطرق الراعي، إلى موضوع ​القضاء منوها إلي قرار الهيئة العامة لمحكمة التميز الذي أعاد للقضاء هيبته وأحيا الأمل باستكمال التحقيق بعيدًا عن المصالح، مشددًا أنه "وحده القضاء الحر والجريء والنزيه يزيل الشكوك فيبرئ البريء ويدين المسبب والمرتكب والمتواطئ والمهمل".

كما تحدث الراعي عن تعطيل عمل ​الحكومة وتساءل: “بأي حق يمنع ​مجلس الوزراء من الانعقاد؟ هل ينتظر المعطلون مزيدًا من الانهيار ومن سقوط الليرة ومن الجوع والفقر وهجرة الشباب؟، وأكد أنه لا يجوز لمجلس الوزراء أن يبقى رهينة ذلك أو ذاك".