سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 29-11-2021

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، خلال فترة التعاملات اليوم الإثنين، حيث بلغ السعر 15,76 جنيه، في ظل تحسن أوضاع السوق المصرفي، والاهتمام بمتابعة أسعار الدولار لارتباطه بأسعار التداول في سوق البورصة المصرية وأسعار السلع والخدمات الرئيسية، ورغبة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الصناعية بتوفير العملات ومنها الدولار لتصريف أعمالهم من تصدير واستيراد من الخارج، مع قيام البنك المركزي بتأمين الاحتياجات من الدولار.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

في السياق ذاته، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة، نتيجة قدرة جميع البنوك والبنك المركزي على عن توفير الكميات المطلوبة من الدولار، لجميع المتعاملين، مما أدى لاستقرار سوق الصرف، بالاضافة إلى تدفقات العملة الأجنبية من العاملين خارج مصر.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة إلى ما سبق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء و15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كذلك سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضا أظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

فى ذات السياق، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

في النهاية، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.