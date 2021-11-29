الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء فيجى يعلن إرسال 50 جنديا إلى جزر سليمان إثر أعمال الشغب

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أعلن رئيس وزراء فيجي، فرانك باينيماراما، الإثنين، أن بلاده ستنشر 50 جنديا في إطار قوة لحفظ السلام تقودها أستراليا في جزر سليمان، بعد أيام من أعمال الشغب التي شهدتها أجزاء من العاصمة هونيارا.


وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، قال باينيماراما "حرصا على سلامة ورفاهية إخواننا وأخواتنا  في جزر سليمان، سيتم إرسال 50 جنديا فيجيًا إلى هونيارا غدا في إطار فرقة معززة" من القوات الأسترالية "للمساعدة في حفظ السلم والأمن".


بذلك، يرتفع عديد قوة حفظ السلام إلى نحو 200 جندي وشرطي، معظمهم أستراليون، وبينهم 34 عنصرا من بابوا غينيا الجديدة.


اندلعت أزمة الأسبوع الماضي في جزر سليمان التي شهدت ثلاثة أيام من أعمال الشغب في هونيارا، في بلد يعاني سكانه البالغ عددهم 800 ألف نسمة الفقر والجوع.


وأدى غلق الحدود لعامين بسبب جائحة كوفيد-19 إلى خنق اقتصاد جزر سليمان الهش أساسا، ما تسبب في تفاقم البطالة والفقر.


ويتهم كثير من سكان جزر سليمان حكومتهم بالفساد وبأنها مرتبطة ببكين ومصالح أجنبية أخرى.


وطالب متظاهرون الأربعاء باستقالة رئيس الوزراء قبل أن يقتحموا البرلمان ويجتاحوا شوارع العاصمة.


وأكد رئيس حكومة جزر سليمان ماناثي سوغافاري الأحد أنه يعتزم البقاء في السلطة بعد أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة، قائلا إن أشخاصا يرغبون في إقالته "دبّروا" تلك الحوادث.


وقالت الشرطة المحلية السبت إن أكثر من مئة شخص اعتُقلوا لصلتهم بأعمال الشغب. ومع تصاعد العنف، دعا رئيس الوزراء دول الجوار إلى إرسال قوات لإعادة الهدوء.


من جهتهم، دعا قادة المعارضة السبت إلى التصويت بحجب الثقة عن حكومة سوغافاري.


والمعارضة غير واثقة حتى الآن من توافر عدد كاف من الأصوات لعزل رئيس الوزراء، وقد تتحوّل مبادرتها هذه إلى برميل بارود.

 

جندى يعلن ندى ليمان وزراء الشغب اعمال الشغب ارسال شغب مال رئيس وزراء رئيس جنديا 50 جندي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

الفنان أحمد حلاوة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رشوان توفيق وابنته

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 261.09 مليون حالة

سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الإثنين 29 -11 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الخليل عقب اقتحام «هرتسوغ» للحرم الإبراهيمي

اليابان تدعم موزانة فلسطين بـ10 ملايين دولار

«صحة» إسرائيل: تسجيل إصابة جديدة بمتحور أوميكرون