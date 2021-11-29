الهند تسجل 24889 إصابة جديدة بكورونا

أفادت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين بأن الهند سجلت 24889 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 48.31 مليون منذ بدء الجائحةK ;lh وسجلت البلاد 110 وفيات جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 781907.

وعلn صعيد آخر، قال وزير القانون الهندي كيرين رييجو، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في ضمان تحقيق العدالة بشكل مستدام وتقليل تراكم القضايا العالقة.



وصرح الوزير الهندي - في كلمته أمام الجلسة الختامية لحدث يوم الدستور الذي نظمته المحكمة العليا - بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تطبيق أدوات إدارة المحكمة؛ مثل إدارة تدفق القضايا، والمعلومات عبر الإنترنت لقوانين القضايا، والخوارزمية الآلية، بمعنى آخر توفير نظام دعم قائم على تعزيز كفاءة الأداء القضائي.



وأشار الوزير - وفقا لموقع "جادجتس 360"، اليوم الأحد - إلى أنه نظرًا لأن المحاكم في الهند تخضع بالفعل لتغييرات إلى التحول الرقمي، فإن المجال الناشئ للذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحقيق العدالة المستدامة وتقليل تراكم القضايا المعلقة.



وأكد أن الآلات لا يمكن أن تحل محل القضاة البشر، لكن يمكنها مساعدة القضاة في صنع القرار من خلال تقديم آراء محسوبة وغير متحيزة، مشيرًا إلى أن تزامن الذكاء الاصطناعي مع الحكمة البشرية يمكن أن يساعد في سرعة تحقيق العدالة.

واعتمدت جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) نصًا تاريخيًا، يحدد القيم و المبادئ المشتركة اللازمة لضمان التنمية الصحية للذكاء الاصطناعي.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للأمم المتحدة باللغة الإنجليزية، أن الذكاء الاصطناعي موجود في الحياة اليومية، من حجز الرحلات الجوية والتقدم بطلب للحصول على قروض إلى قيادة السيارات ذاتية القيادة، كما أنها تستخدم في مجالات متخصصة مثل فحص السرطان أو للمساعدة في خلق بيئات شاملة للمعاقين.