الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تغلق بشكل فعلى الحدود أمام كل الأجانب ابتداء من هذا الشهر

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

ذكرت محطة (إن. تي في)اليوم الإثنين أن الحكومة اليابانية تعتزم إغلاق الحدود بشكل فعلي أمام جميع الأجانب اعتبارا من هذا الشهر.
 

وقال التقرير أن إعلانا رسميا سيصدر في وقت مبكر بعد ظهر اليوم الاثنين.
 

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في وقت سابق اليوم الاثنين إن طوكيو تفكر في تعزيز الضوابط على حدودها مع انتشار سلالة أوميكرون.
 

وقال كيشيدا للصحفيين "نحن (نتخذ إجراءات) بسبب إحساس قوي بالأزمة" مشيرا إلى أن اليابان أغلقت حدودها أمام الأجانب القادمين من تسع دول من بينها جنوب أفريقيا حتى يوم الأحد.
 

وأضاف "بما أننا نشهد انتشارا في جميع أنحاء العالم ، فإننا نواصل بحث اتخاذ مزيد من الإجراءات لتشديد الضوابط الحدودية وسنعلن قرارا في الوقت المناسب".

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