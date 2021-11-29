ألمانيا تسجل 29364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الإثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و791060 بعد تسجيل 29364 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 100956 بعد تسجيل 100 وفيات جديدة.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.