الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين عن تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد ارتفاعا من 23 في اليوم السابق.
 

وأفاد بيان من اللجنة بأن 21 من الإصابات الجديدة محلية مقارنة مع ثلاث حالات في اليوم السابق.
 

وسجلت الصين 22 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636 وحتى الآن سجل بر‭ ‬الصين الرئيسي 98672 إصابات مؤكدة.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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