كوريا الجنوبية تسجل 3309 إصابات جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 3309 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 444 ألفا و200 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 32 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3580 وفاة.

وتلقى ما أجماليه 51ر42 مليون شخص ما يمثل 8ر82 % من تعداد سكان كوريا الجنوبية، البالغ عددهم 52 مليون نسمة، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا.

فيما تلقى40.9 مليون شخص تقريبا،79.7% ، التطعيم بشكل كامل.

وعلى صعيد آخر، أعلنت كوريا الجنوبية، أنها ستقيد إصدار تأشيرات الدخول من 8 دول أفريقية اعتبارًا من اليوم، من بينها جنوب أفريقيا، لمنع وصول السلالة المتغيرة الجديدة "أوميكرون" (Omicron) من فيروس كورونا المستجد.. مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بالسلالة الجديدة في كوريا الجنوبية حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية يونهاب عن السلطات الصحية في البلاد، أن جنوب إفريقيا و7 دول أخرى مجاورة، وهي بوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق ومالاوي، سيتم إدراجها كدول تحت المراقبة الوثيقة، وستخضع لقيود إصدار التأشيرات ومتطلبات الحجر الصحي الصارمة.. مشيرة إلى أنه يجب أن يخضع جميع الكوريين الجنوبيين الوافدين من تلك المناطق للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام في المنشآت المخصصة، مع إجراء ثلاث مرات لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) خلال هذه المدة.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية عن خطط لوقف الرحلات الجوية المتجهة إلى تلك الدول الثماني أو القادمة منها مؤقتًا، بسبب المخاوف من تفشي السلالة المتغيرة الجديدة الموجودة في القارة الإفريقية، والتي أطلق عليها اسم "أوميكرون" حديثًا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق السلالة التي تم تحديدها حديثًا على أنها «سلالة مثيرة للقلق»، وهي تعتبر أكثر قابلية لتفشي العدوى من السلالات الأخرى الموجودة.

وكانت سجلت كوريا الجنوبية 3928 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 440 ألفًا و896 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 56 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3548 وفاة.

وستفرض كوريا الجنوبية بداية من اليوم الأحد حظرًا على دخول الوافدين من 8 دول إفريقية من بينها جنوب إفريقيا وبتسوانا، كما سيفرض على المواطنين الكوريين القادمين من تلك الدول الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام.