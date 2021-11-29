روسيا: إجراء مشاورات غير رسمية بين موسكو وبكين وطهران قُبيل محادثات فيينا

أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن روسيا والصين وإيران أجرت مشاورات غير رسمية مهمة قبل انطلاق محادثات فيينا المقرر عقدها اليوم الإثنين بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني.



وكتب أليانوف، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "عقدت كل من روسيا والصين وإيران مشاورات ثلاثية غير رسمية استعدادًا للاستئناف الرسمي لمحادثات فيينا"، واصفًا المشاورات بين الدول الثلاث بـ"المفيدة".



ومن المقرر أن تبدأ الجولة السابعة من المحادثات المعنية باستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة أو ما يعرف بـ"البرنامج النووي الإيراني" اليوم الإثنين، وكان قد تم تعليقه في يونيو الماضي بسبب الانتخابات الإيرانية وتشكيل حكومتها الجديدة.



وعلى صعيد آخر، أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرج، أن الحلف يشعر بقلق من "احتشاد" القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا، داعيا روسيا إلى "خفض حدة التوتر".

وقال ستولتنبيرج، خلال مؤتمر صحفي عقده في ريغا بعد لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الناتو يشعر بقلق من تعزيز روسيا وجودها العسكري قرب الحدود مع أوكرانيا، لهذا السبب تواصل دول الحلف تقديم دعم لها بشكل متضامن سواء سياسيا أو عمليا.

وتابع ستولتنبيرج: "ندعو روسيا إلى الشفافية وخفض التوتر وحلحلة التصعيد. والناتو لا يزال يقظا".

واعتبر أن "الوجود العسكري الروسي المتزايد على الحدود مع أوكرانيا أمر يثير قلقا كبيرا لعدد من الأسباب بما في ذلك أنه لا يمكن توضيحه. نرى حشدا غير عادي للقوات".

وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم 13 نوفمبر، إن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على الحدود مع أوكرانيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تتابع التحركات العسكرية الروسية "المثيرة للمخاوف" قرب الحدود الأوكرانية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه ليست لدى روسيا أي نية لمهاجمة أوكرانيا أو أي طرف آخر، قائلا إن الهيستيريا التي يؤججها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ووسائل الإعلام الغربية لا أساس لها.