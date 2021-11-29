على الحجار يطرب أهالى الفيوم بمهرجان الصعيد (صور)

أحيا المطرب الكبير علي الحجار حفله الثاني ضمن جولته الغنائية "مهرجان الصعيد" بمحافظة الفيوم وحضور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وعدد من قيادات المحافظة.

علي الحجار

علي الحجار

و قدم الحجار عدد كبير من أغانيه الطربية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "على قد ما حبينا، الشجرة، اعذريني، ريشة، أنا كنت عيدك، قبل ما تواعد، عم آدم، لما الشتا يدق البيبان، الليل وآخره، مافيناش م الخوف، تيجيش نعيش، اللي اشتري، مسألة مبدأ، عارفة، أنت المدد، زي الهوي، جفنه علم الغزل، هنا القاهرة وبوابة الحلواني".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.



علي الحجار

علي الحجار

وحفلات مهرجان الصعيد تقيمها إدارة نوادي و ضباط القوات المسلحه تحت قيادة اللواء أركان حرب حسام نجيده بـ 5 محافظات على مستوى الجمهورية ويقوم بالتنظيم المنتج وليد منصور ومن المقرر أن يحيى الحجار الحفلات القادمة في محافظات المنيا وبني سوسف وأسيوط.

وكانت قد عرضت قناة cbc العامة حفل النجم الكبير علي الحجار ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.



علي الحجار

وقدم "الحجار" خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته، مثل "تجيش نعيش"، و"زي الهوا"، و"إزاي تكون إنت"، و"غوايش"، و"المال والبنون"، و"متمنعوش الصادقين"، و"بوابة الحلواني" وغيرها العديد من الأغنيات، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي.



وكانت قناة cbc العامة قد عرضت خلال الأيام الماضية، حفلات الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف راضي والموسيقار عمر خيرت ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، والتي قدموا خلالها مجموعة من أهم أعمالهم، وسط تفاعل كبير من الجمهور المصري والعربي.