الفنان أحمد حلاوة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رشوان توفيق وابنته

حرص الفنان الدكتور أحمد حلاوة، على تقديم الدعم لصديقه الفنان القدير رشوان توفيق، ومساندته في محنته التى تتمثل في أزمته مع ابنته «آية» وزوجها ونجلها، خاصة بعد رفعهم قضية حجر ضده، كما أعلن رشوان.

وشارك "حلاوة" منشورًا له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا : «الموضوع المتداول للفنان العظيم رشوان توفيق يستلزم مني شخصيا شهادة حق.. فهذا الرجل صديق حميم.. وأخ كبير.. وأنا من مريديه فى طريق الالتزام بكل أنواعه.. فهو صاحب فضل... سافرت معه كثيرا فى رحلات العمل.. وكان يستخسر فى نفسه أى شئ....وتعلمت منه العطاء.. فقد كان يعطي كل ما يكسبه لزوجته وبناته... ولقد أحببته.. وعندما رزقنى الله بابنتين... أطلقت على بناتي...هبه ..وآيه ..تيمنا بالحاج رشوان... أنا أعلم علم اليقين أن كل ما تملك هبه وآيه ووالدتهما وأولاد المرحوم ابنه توفيق.. كان من مال الحاج رشوان».

منشور أحمد حلاوة

وأضاف «حلاوة»: «عندما يتصرف الأب باملاك ابنته ..التى هى فى الأصل أملاكه.. أو يعيد توزيعها حسب الاحتياج ..فأنه حق.. من ناحية أنت ومالك لأبيك .. وخصوصا لو كان المال فى أصله من الأب.. حتى ما ورثته ع المشاع من أملاك والدتها.. وأنا أعلم علم اليقين أن ابنته ايه.. لم تكن تعمل ...العمل الذى يمكنها من أن تمتلك بشكل شخصي ما تمتلكه.. أو ما يحقق لها ما تملك.... عيب... أيها الحفيد ..والزوج ..أن تدفعا الابنة .. أن تعوق الأب».

تفاصيل أزمة رشوان توفيق

وكان الفنان رشوان توفيق، كشف عن أزمته مع ابنته "آية" وزوجها ونجلها، موضحا: "في قضايا بينا ومحبش اتكلم عنهم، وأنا اديتهم حياتي كلها واللي بيحصل ده هسيبه للقانون، وأنا واثق في عدالة القانون".

وأضاف توفيق، خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج "واحد من الناس" عبر قناة "الحياة": "أنا مقصرتش مع حد من أهلي، حياتي كلها لبيتي وعيالي ومفيش غير كده، أنا بعد عمري ده كله لا أملك غير تليفوني المحمول، مفيش حاجة أملكها غير فضل الله عليّا سبحانه وتعالى، وأتمنى أن يُخرجني من هذه الدنيا آمنا مطمئنا".تابع باكيا: "حياتي فيها تجارب قاسية كتير جدا، وأقسى تجربة اللي أنا عشتها دلوقتي.. أنا بقعد أكلم نفسي مضايق، أنا المقتول الحي".

يذكر أن أخر أعمال رشوان توفيق فيلم "خيال مآتة" مع الفنان أحمد حلمي عام 2019.