الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة الصحة العالمية تدعو الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة بينها، في وقت تكثف فرض القيود على السفر إلى الدول الأفريقية مع تفشي متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في أنحاء العالم.

 

وقالت المنظمة في بيان لها إنها "تقف إلى جانب الدول الأفريقية وتوجه نداء لإبقاء الحدود مفتوحة"، داعية الدول إلى "تبني مقاربة علمية تستند إلى تقييم المخاطر".

 

وأضافت: "من الحيوي دعم الدول التي تتعامل بشفافية مع معطياتها لأنها الوسيلة الوحيدة للتأكد من أننا نتلقى المعطيات المهمة في الوقت الملائم".

 

ودعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا  في مداخلة متلفزة، مساء الأحد، الدول التي فرضت على مواطنيه قيودا على سفرهم بعد رصد متحور "أوميكرون" إلى رفعها بشكل "فوري وعاجل"، معتبرا أن الإجراء يفتقر إلى "مبرر علمي".

 

وأعرب عن خيبة أمله الكبيرة حيال إغلاق الحدود "غير المبرر تماما والذي يبدو بمثابة تمييز بحق بلادنا والبلدان المجاورة" التي طاولها الإجراء نفسه.

 

وحظرت دول عدة، خصوصا أوروبية، الرحلات الآتية من إفريقيا الجنوبية. والجمعة، أغلقت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات حدودها أمام مواطني دول في المنطقة المذكورة.

 

وعلى صعيد آخر، توصلت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى توافق مبدئي بشأن التفاوض حول معاهدة خاصة بالتصدي للجوائح مستقبلا.

 

ونشرت منظمة الصحة العالمية مسودة قرار حول إنشاء هيئة تفاوضية بشأن معاهدة مكافحة الجوائح، على موقعها الإلكتروني.

 

وقال سفير بريطانيا لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، سايمون مانلي، في بيان: "قد يكون هذا القرار، الخاص بإنشاء هيئة تفاوضية بشأن اتفاقية مستقبلية للتصدي للأوبئة، نهاية البداية فقط، لكن المرونة الظاهرة واتساع نطاق الدعم هما مؤشر جيد على الجهود القادمة".

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية أن هذا التقدم تم إحرازه بعد تضييق الفجوة بين طرفين يقود كل منهما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

 

وأضاف الدبلوماسيون أن مشروع القرار، الذي تم التوصل إليه في المفاوضات مطلع الأسبوع، سيعرض على وزراء الصحة لاعتماده في الاجتماع الخاص لمنظمة الصحة العالمية الذي يستمر 3 أيام بدءا من اليوم الإثنين.

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