فاوتشى لبايدن حول «أوميكرون»: اللقاحات توفر حماية معينة من الإصابات الخطيرة

أكد كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، أنتوني فاوتشي، للرئيس، جو بايدن، خلال لقائهما حول سلالة "أوميكرون"، أن اللقاحات الحالية توفر حماية من الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا.

وذكر البيت الأبيض، في بيان أصدره ، أن بايدن أجرى اجتماعا مع فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، بمشاركة باقي أعضاء فريق البيت الأبيض للرد على جائحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأشار البيان إلى أن فاوتشي وأعضاء الفريق أخبروا بايدن بالتطورات المتعلقة بسلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا.

وقال فاوتشي في هذا السياق، حسب البيان، إن جمع معلومات أكثر دقة حول القدرة الانتقالية والخطورة والميزات الأخرى للسلالة الجديدة سيتطلب أسبوعين تقريبا، مشددا على أنه "لا يزال يعتقد أن اللقاحات الموجودة حاليا يرجح أنها توفر حماية معينة من الحالات الحادة للإصابة بكوفيد-19".

أكد فاوتشي أن "تلقي الأشخاص الملقحين بالكامل الجرعات المعززة يعطي أكبر حماية ممكنة حاليا من كوفيد-19".

وأعلن البيت الأبيض أن فريق الرد على الجائحة "ينصح كل البالغين الملقحين بإعادة التطعيم في أسرع وقت ممكن"، مبينا أن لديهم جميعا الحق في إعادة التلقيح في حال مرور 6 أشهر وأكثر من تلقي كلا الجرعتين من لقاحات "فايزر" أو "موديرنا" أو شهرين وأكثر من الحصول على لقاح "جونسون أند جونسون" المكون من جرعة واحدة.

كما دعا الفريق كل البالغين والأطفال الذين لم يتم تلقيحهم بالكامل حتى الآن إلى التطعيم فورا.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن سيقدم معلومات محدثة حول سلالة "أوميكرون" ورد الولايات المتحدة عليها الإثنين.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.