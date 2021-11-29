الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

عرض شائع يحدث أثناء النوم.. علامة على الإصابة بالسرطان

اضطرابات النوم
اضطرابات النوم

مع تقدمك في العمر، قد تجد نفسك تولي مزيدًا من الاهتمام للطرق التي يمكنك من خلالها تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، فكلما اكتشفت مبكرًا معظم أشكال السرطان، كانت احتمالات حصولك على نتيجة إيجابية من خلال العلاج أفضل.

 

لهذا السبب من المهم جدًا الاتصال بطبيبك إذا كان هناك أي شيء يبدو غير صحيح ، خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من الإصابة بالسرطان أو عوامل الخطر الأخرى لهذه الحالة، وفقًا لما ذكره موقع " bestlifeonline" الطبي.

 

أشار الأطباء، إلى أنه ليس من السهل اكتشاف جميع أعراض السرطان، حيث يوجد حالة أحد أنواع السرطان الشائعة، يحدث أحد أعراضه المنبهة عادةً عندما تكون نائمًا.


اضطرابات النوم والشخير:
إذا كنت تستيقظ كثيرًا للتبول في الليل، فتحدث إلى طبيبك بشأن فحص سرطان المثانة، فغالبًا ما يلاحظ الأفراد المصابون بسرطان المثانة تغيرات كبيرة في عادات الحمام ، وفقًا لما ذكرته جمعية السرطان الأمريكية.

 

غالبًا ما تشمل الألم وعدم الراحة والحرقان أثناء التبول والحاجة إلى التبول بشكل عاجل أو ضعف مجرى البول، حيث يقول الخبراء إنه على وجه الخصوص، يجب على الناس الانتباه إلى ما إذا كان عليهم التبول بشكل متكرر، خاصة إذا كانوا يستيقظون في الليل للقيام بذلك.

 

أوضح الخبراء أن سرطان المثانة قد يوقظك في الليل مع وجود حاجة ملحة للتبول، حيث تحدث هذه الأعراض في ما يصل إلى 30 بالمائة من مرضى سرطان المثانة.

 

عدوى المسالك البولية:
يقول الخبراء إذا كنت تفعل تجربة الاستيقاظ المتكرر في الليل للتبول، يمكن أن يكون للتبول المتكرر عدة أسباب أساسية أخرى ولا يعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان المثانة.

ومع ذلك، لا يزال من المهم أن يفحص الطبيب الأعراض الخاصة بك للتشخيص والعلاج، بالإضافة إلى سرطان المثانة والحالات الأكثر حميدة، حيث يمكن أن يكون هناك أسباب كامنة خطيرة أخرى، بما في ذلك الاضطرابات العصبية والسكري.

الدم في البول هو علامة منبهة أخرى لسرطان المثانة:
بالنسبة لمعظم الأفراد المصابين بسرطان المثانة، فإن أول عرض تم اكتشافه هو وجود دم في البول، فقد يكون هناك ما يكفي من الدم لتغيير لون البول إلى اللون البرتقالي أو الوردي أو الأحمر الداكن في كثير من الأحيان.

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وائل لطفي

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