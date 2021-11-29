سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الإثنين 29-11-2021 فى مصر

يواصل سعر الجنيه الاسترليني استقراره مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 29-11-2021، حسبما أفادت التعاملات الصباحية، ليأتي متوسط سعر الجنيه الاسترليني في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 29-11-2021 في مصر

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 21.53 جنيه للشراء 21.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري اليوم بسعر 20.97 جنيه للشراء، 21.26جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر

وحقق سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

واستقر سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 21.09 جنيه للشراء، و21.31 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وجاء الجنيه الاسترليني أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12 جنيه للشراء، و21.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الأسترليني في بنك مصر إيران

وحقق سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو و21.47 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الجنيه الاسترليني العملة المتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها من جزيرة مان وجزر القنال الإنجليزي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية و جزر ساندويتش الجنوبية والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية وتريستان دا كون.