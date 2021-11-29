الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فى اليوم الثالث للقاهرة السينمائى.. أحمد خليل حاضرا وإلهام شاهين بالموف

إلهام شاهين
إلهام شاهين

تميزت إطلالات النجوم في اليوم الثالث بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته 43 بالحيوية والحب.

 

الفنان أحمد خليل حاضرا باليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي


استطاع  إسلام عبد الملك، حفيد الفنان الراحل أحمد خليل، أن يجذب الأنظار خلال فعاليات اليوم الثالت للمهرجان، حيث ظهر علي السجادة الحمراء حاملا صورة جده الراحل.


واختار إطلالة سيمي فورمال، إذ ارتدي جاكيت باللون البيج مع بنطلون أسود.


إلهام شاهين.. تخطف الأنظار باليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي

إلهام شاهين


خطفت النجمة إلهام شاهين الأضواء خلال فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 43.


وأطلت بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الموف مزود بأكمام من خامة المخمل، ما أظهر 
رشاقتها، وبمكياج ناعم، وتركت شعرها منسدلا.

 

فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي

شهدت فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 عدد من العروض، حيث بدأت على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، في الفترة من 1 ظهرًا حتى 2.30 ظهرًا، والتي كانت حوارًا مع الموسيقار الهندي إي آر رحمان، بالإضافة إلى الموسيقار هشام نزيه، وفي تمام الساعة 3 مساءً حتى 5 مساءً.

وعلى المسرح الكبير يشهد ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي، السجادة الحمراء “ريد كاربت”، للعرض الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفيلم “رجل بلا وطن”، من إنتاج مشترك بين كل من، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، بنجلاديش.

ومن المقرر أن يشهد المسرح الصغير عرضين: الأول للفيلم المصري "من القاهرة"، المشارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة، للمخرجة هالة جلال، ومدته 56 دقيقة، ويعقبه ندوة مع المخرجة، على أن يتم عرض الفيلم في الرابعة مساءً.

اما العرض الثاني وهو عبارة عن مجموعة من الأفلام القصيرة، وهي: (Deliver me - Nights and Days in Americ - Black Box - The Ditch)، والأفلام من مصر وشمال أفريقيا، وشمال كوريا وأمريكا.

وانطلق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 43 مساء الجمعة الماضية 26 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

مهرجان القاهرة السينمائى السجادة الحمراء إطلالات إلهام شاهين الفنان أحمد خليل الراحل أحمد خليل

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