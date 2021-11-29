الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

صبا مبارك عن «بنات عبدالرحمن»: فرحانة بالتظاهرة إللى حصلت للفيلم

الفنانة صبا مبارك
الفنانة صبا مبارك

أعربت الفنانة صبا مبارك، عن سعادتها بمنافسة فيلمها "بنات عبد الرحمن" ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، قائلة: "أنا فعلًا مبسوطة قوي باهتمام الناس بالفيلم، وكان مهم جدًا ليّا افتتح الفيلم في مهرجان عريق مثل مهرجان القاهرة السينمائي في مصر".

 

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "أنا متوقعتش أبدًا رد فعل الجمهور في الصالة بالطريقة دي، مصر فعلًا بلدي التاني، وفرحانة بالتظاهرة اللي حصلت للفيلم، توقعت الناس تحب الفيلم بس متوقعتش إنها توصل للدرجة دي".

 

 

وأضافت: "الشخصية جديدة عليا جدًا، وبعيدة عني تمامًا، وصعب عليا إني كنت أمسكها وأعرف أتفاعل، ومش بمنطقي الاجتماعي، ولكن بمجرد عرض المخرج زياد المشروع عليّا اتبسطت جدًا، وانبهرت، وتحمست لأنه كان عنده شغف وحماس كبير وشخصيات الفيلم فعلًا بديعة".

الفنانة صبا مبارك صبا مبارك بنات عبد الرحمن مهرجان تصوير مبارك

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