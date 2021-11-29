الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد تكفل الرئيس بجهازها.. «الدستور» فى منزل عروس أسوان

محررة الدستور برفقة
محررة الدستور برفقة العروس

بعد دمار جهاز عرسها بالكامل إثر السيول التي شهدتها محافظة أسوان خلال الأونة الأخير، كانت حالتها النفسية سيئة للغاية، حيث أنها لما تتوقع أن يكون في يوم وليلة كل ما سعت لتجميعه تلف منها تحت الأنقاض ولم يبق منه سوى بعض المحتويات الهالكة، بعد تحديد موعد زفافها في شهر فبراير القادم، إلا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قرية غرب أسوان، جاءت بمثابة غيث بعد أيام عجاف، فبعد مرور ساعات قليلة من الزيارة عادت جميع الأجهزة الكهربائية التي فقدتها من جديد.

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محررة الدستور برفقة العروس 

بعد أن تكفل الرئيس عبد الفتاح السيسىى بأجهزة العروس آلاء شافعي، «الدستور» أجرت بثًا مباشرًا من داخل منزلها لرصد مظاهر الفرحة التي عاشتها الأسرة بعد استلامها لجميع الأجهزة.

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من جانبها، قالت قالت آلاء شافعي، البالغة من العمر 19 عامًا، تدرس بمعهد الفني الصناعي في أسوان، إنها في البداية كانت حزينة جدًا لتلف محتويات جهاز عرسها بالكامل إثر السيول التي شهدتها أسوان الأيام الماضية، إلا أن بعد مقابلتها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته التفقدية للقرية، قائلة: «قالي كل حاجة هتجهز قبل معاد فرحك، حسيت أني بكلم والدي، كان أنسان بسيط جدًا، مش أنه رئيس جمهورية».

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وأضافت لـ«الدستور»، أن مؤسسة حياة كريمة كانت تساندهم من بداية انهيار منزلهم، وبعدها تحدثوا معها عبر الهاتف المحمول وأخبروها أن تأتي لكي تختار جهازها بالكامل الذي وعدها رئيس الجمهورية به، قائلة « مكنتش متخيلة أن الحاجة هتوصلي خلال يومين الحمد لله ربنا عوضني، وأتمني أن الرئيس يجبر بخاطري ويحضر فرحي».

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بينما أوضحت رابحة عباس،  والدة العروس،  أن فرحتهم كانت كبيرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في قريتهم المتواضعة، وأنهم لم يتوقعوا زيارته مطلقًا وجميع أهالي القرية كانوا سعداء للغاية، مقدمة شكرها لمؤسسة حياة كريمة بعد شراء جهاز نجلتها بالكامل بناءًا علي تكليفات رئيس الجمهورية.

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وأضافت أن قبل شراء جهاز نجلتها بالكامل الذي تلف تحت الانقاض، كانوا يحملوا الهموم فوق أكتافهم،  أما في الوقت الحالي هم في غاية السعادة بعد مفاجأة وصوله، قائلة « كلامه معانا كأنه أب وأخ كأننا بنكلم حد من عامة الشعب وبينفذ طلباتنا،الحمد لله تحيا مصر ويحيا السيسي».

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وفي نفس السياق، عبر شافعي مدبولي، والد العروس، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على كرمه وفضله عليهم وعلى جميع أهالي القرية، قائلًا:«إحنا عارفين أن الرئيس لما بيقول حاجة بينفذها وذاكرته قوية وإحنا واثقين فيه، وأنه مش بينسى حد، أشكرك ياريس، وتحيا مصر ويحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبكرة أحلى معاك». 

أسوان السيسي عبدالفتاح السيسي الدستور الاجهزة الكهربائية محافظة أسوان غرب أسوان

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وائل لطفي

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