الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ويصيب فلسطينيين فى مواجهات ببيت لحم

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلى شابا فلسطينيا، وأصابت عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة، خلال اقتحام جيش الاحتلال منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة شارع الصف، وداهمت منزل المواطن إسماعيل البطاط، في محاولة لاعتقال نجله الأسير المحرر فيما أنها اعتقلته على مقربة من المنزل.

وأوضحت المصادر أن مواجهات اندلعت في المنطقة، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، مما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

ولفتت المصادر الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم من عدة جهات.

وفى وقت سابق من اليوم، طالبت تونس المجموعة الدولية بضرورة تحمل مسؤولياتها كاملة في حمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على احترام القرارات الأممية والشرعية الدولية بما ينهي الاحتلال الذي ما زالت ترزح تحته فلسطين.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، فى بيان لها، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف الـ29 من كل عام، إن هذا اليوم هو فرصة متجددة للتذكير بحجم المعاناة المتواصلة للشعب الفلسطيني، في ظل تمادي سلطات الاحتلال في سياساتها العدائية وخرقها الصارخ للقانون الدولي وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين ومقدساتهم وأرضهم ومقدراتهم الوطنية.

وأعربت الخارجية التونسية فى البيان عن دعم تونس الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية العادلة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وجددت الخارجية التونسية فى بيان اليوم، رفضها القاطع لسياسة الاستيطان بكافة أشكاله، سواء عبر بناء وحدات جديدة أو توسعتها أو الاستيلاء على الأراضي أو هدم البيوت، في خرق واضح للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني.