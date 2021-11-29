سعر اليورو اليوم الإثنين

سجل سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 29 /11/ 2021، وسط حالة من الاستقرار التى تشهدها أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية الأسبوع الجارى.



سعر اليورو اليوم الأإنين 29-11-2021

وتشير بيانات البنوك المصرية إلى أن سعراليورو للشراء فى مستهل تعاملات اليوم الإثنين تتراوح بين 6 جنيهات و17.5277 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.8334جنيه لـ 17.856 جنيه، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 17.5843 جنيه لـ 17.7237 جنيه، وارتفع سعر البيع من 17.6985 جنيه لـ 17.8403 جنيه، وارتفع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.5277 جنيه لـ 17.5277 جنيه، كما ارتفع سعر البيع من 17.8208 جنيه لـ 17.8334 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" استقر سعر الشراء عند 17.5277 جنيه، وارتفع سعر البيع من 17.8208 جنيه لـ 17.8334 جنيه.



وارتفع سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 17.5168 جنيه لـ 17.5277 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر البيع من 17.676 جنيه لـ 17.8334 جنيه ، كما ارتفع سعر اليورو "تحويل" من 17.5168 جنيه لـ 17.5277 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر البيع من 17.676 جنيه لـ 17.8334 جنيه للبيع.



وسجل سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية ارتفاعًا من 17.514 جنيه لـ 17.525 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر البيع من 17.697 جنيه لـ 17.856 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.5502 جنيه للشراء، 17.8561 جنيه للبيع.



وتسود توقعات إيجابية بشأن أداء اقتصادات منطقة اليورو والتي تضم 19 دولة، حيث كشفت تصريحات رسمية لمسئولي للبنك المركزي الأوروبي أن معدل التضخم من المتوقع أن يشهد تراجعًا إلى مستوياته الطبيعية تدريجيًا مطلع العام المقبل 2022، بالتزامن مع تلاشي فرص حدوث زيادة جديدة فى أسعار الطاقة بحلول العام المقبل، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى حدود 5%.