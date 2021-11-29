تفاوت أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 29-11-2021

شهدت أسعار الأسمنت، اليوم الإثنين، حالة من التفاوت في أسعار الطن بها في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث استقر بعضها، بينما انخفض البعض الآخر بقيمة لا تتجاوز عشرة جنيهات، وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك، اليوم الإثنين 29-11-2021.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 29-11-2021





أسعار الأسمنت البورتلاندي للمستهلك

شهد سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، استقرارًا عند 1100 جنيه، في حين تراجع سعر طن الأسمنت المسلح، إلى 1083 جنيهًا، بفرق 5 جنيهات عن سعر أمس.

وجاء سعر طن الأسمنت بشركة مصر بني سويف، مستقرًا عند 1080 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت في شركة حلوان، حيث جاء مستقرًا عند 1070 جنيهًا للطن الواحد، مساويًا لسعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث استقر أيضًا عند 1070 جنيهًا، تبعهما سعر طن الأسمنت بشركة النصر، والذي تراجع من 1060 جنيهًا، إلى 1050 جنيهًا.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة المصري، عند 1040 جنيهًا، مساويًا بسعر طن الأسمنت بشركة السهم، والذي جاء مستقرًا أيضًا عند 1040 جنيهًا، بينما تراجع سعر طن الأسمنت بشركة المعلم، إلى 1035 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل، حيث بلغ 1030 جنيهًا، في حين انخفض سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف إلى 1000 جنيه، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة سيناء، حيث استقر عند 1000 جنيه، مساويًا مع سعر طن الأسمنت بشركة المسلة بنحو 1000 جنيه.





أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك

وواصل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، استقراره الذي بدأه منذ عدة أشهر، حيث سجل 2500 جنيه، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.

في حين جاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.



وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط للمستهلك

وجاء سعر طن الأسمنت بشركة الواحة مستقرًا عند 805 جنيهات، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة «إيه وان»، حيث سجل 800 جنيه.

أسعار الأسمنت المقاوم للمستهلك

وسجلت أسعار طن الأسمنت المقاوم استقرارًا بجميع شركاتها، حيث استقر سعر طن الأسمنت بشركات السويدي، وقاهر البحار، والمسلح، عند 1130 جنيهًا للطن الواحد.

كما استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، إلى 1120 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1075 جنيهًا، تلاهما سعر طن الأسمنت بشركة السهم، حيث بلغ 1060 جنيهًا.