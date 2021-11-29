إحالة مدير معرض سيارات للمفتى لقتله صاحب مقهى فى الدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، إحالة أوراق ‏مدير معرض سيارات بالمنصورة إلي فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة النطق ‏بالحكم يوم 28 فبراير لسنة 2022 مع استمرار حبس المتهمين بقتل شخص وإصابة 4 ‏آخرين في اقتحام مقهي بمدينة المنصورة بسبب الخلاف علي قيمة المشروبات، وحملوا الأسلحة ‏النارية والبيضاء بقصد ترويع الأهالي بالأسلحة وأطلقوا النار من السلاح.‏



صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كلا من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر محمد عبدالهادي أبو ‏زيد،‎ في القضية رقم 56 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ قسم ثاني المنصورة، ‏والمقيدة برقم 13 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ جنوب المنصورة.‏



وأحيل لمحكمة الجنايات 4 متهمين وهم كلا من: سالم سمير محمود محمد سالم، محبوس، 22 ‏سنة مدير معرض سيارات، وأحمد عبده علي محمد خميس، محبوس، 29 سنة ، و«إيهاب م. ‏إ.» هارب، و«فرج ف. س.»، هارب.‏



ووجهت إليهم إتهامات أنهم في يوم 18 /10 /2019 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدامهم ضد المجني ‏عليهم السيد إبراهيم السيد أبو الحسن، الطفل علي أيمن محمد عبد الجابر حسن، جعفر محمد ‏المرسى محمد السقا، محمد زكريا محمد علي، محمد طارق محمد عبد الباقي المنشاوي، ‏ابراهيم محمد محمد عبد المجيد، هشام علي خضر علي أحمد بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق ‏أذي مادي ومعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم ‏وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بمصالحهم ‏والمساس بحريتهم الشخصية حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة نارية وبيضاء "بندقية ‏خرطوش فرد خرطوش۔ سكاكين" على النحو المبين بالتحقيقات.

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ووقعت بناء علي ارتكاب تلك الجريمة جرائم أخرى هي أنهم في ذات ظرفي الزمان والمكان ‏قتلوا المجني عليه "السيد إبراهيم السيد ابو الحسن" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا ‏النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء "بندقية خرطوش فرد ‏خرطوش – سكاكين" وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به وما أن ظفروا به حتى ‏أطلق المتهم الأول أعيرة نارية صوبه استقرت بمنطقة الصدر والبطن حال تواجد باقي المتهمين ‏علي مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته الموصوفة ‏بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.