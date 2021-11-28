«عمال الكويت»: فلسطين أرض عربية لا مجال للتنازل عن شبر واحد منها

أكد السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت محمد عرادة عن تضامن "عمال الكويت" مع القضية الفلسطينية ضد الاحتلال، قائلا إن الإتحاد العام لعمال الكويت والحركة النقابية الكويتية والطبقة العاملة وكافة الإتحادات والنقابات العمالية يؤكدون ويؤمنون إيماناً مطلقاً في نفس الوقت أن فلسطين أرض عربية لا مجال للتنازل عن شبر واحد منها وأنها أرض احتلت من قبل العدو الإسرائيلي والعصابات الصهيونية وهذا ما أكده المرسوم الأميري الصادر في عام ١٩٦٧ في عهد الراحل الشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت طيب الله ثراه.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد في ندوة نظمتها الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، عبر منصة "زووم"،بمناسبة يوم التضامن مع شعب وعمال فلسطين، بالتعاون مع الإتحاد العام لعمال فلسطين، وبمشاركة قيادات عمالية من رؤساء إتحادات وأمناء عامون للإتحادات المهنية العربية، وشخصيات وطنية وفكرية وإعلامية عربية.

وأضاف: “أن الشعب الفلسطيني الأعزل تمارس ضده جرائم حرب وعلى منظمات ومؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن عدم الوقوف مكتوفي الأيدي وسرعة التدخل فوراً لوقف الإنتهاكات وهدم المنازل ونهب الثروات ومصادرة الأراضي وتهويد القدس ووقف الإعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية”.

وتابع أن الاعتداءات الصهيونية مستمرة على فلسطين وشعبها الشقيق وعلى القدس المحتلة وهو ما حدث مؤخراً على حي الشيخ جراح إن دل ذلك إنما يدل على أنها إعتداءات غير إنسانية صدرت من تلك العصابات الصهيونية الإجرامية الهمجية التي مازالت تخالف قرارات الأمم المتحده ومجلس الأمن وكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

ووجه تحية فخر وإعتزاز للشعب الفلسطيني المناضل في القدس وفي كل بقعة طاهرة في الأراضي الفلسطينية الحبيبة لمقاومتهم ومواجهتهم بكل بسالة وشجاعة للتصدي لتلك الممارسات القمعية من قتل ووحشية وضرب واعتداء.

واختتم تصريحه قائلا إن الاتحاد العام لعمال الكويت يقدم أنواع الدعم والمساندة والتأييد والمساعدة للشعب الفلسطيني والحركة النقابية العمالية الفلسطينية وطبقتها العاملة من أجل العمل على تحرير فلسطين من براثن العدو الصهيوني.. كما أنه يجدد العهد والإلتزام بالقضية الفلسطينية في المحافل النقابية العربية والدولية.