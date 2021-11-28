الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

هشام نزيه لـ«الدستور»: موسيقى آي آر رحمان «مدهشة جدًا»

الموسيقار هشام نزيه
الموسيقار هشام نزيه

استضاف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، مساء الأحد، الموسيقار الهندي آي آر رحمان، وحاوره الموسيقار هشام نزيه وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

أعرب الموسيقار هشام نزيه، عن سعادته الكبيرة لمناقشة ومحاورة الموسيقار الهندي آي آر رحمان: "إنسان رائع فعلًا، وسعيد إني قابلته وقعدنا اتكلمنا سوا حسيت باتصال بيه دائم، مكنش فيه تعقيدات نهائي على الرغم من أنها أول مرة نتقابل".

أضاف نزيه، لـ"الدستور"، عندما أبلغته إدارة المهرجان بمحاورته له، سعد كثيرًا، وظل يذاكر شخصية آى آر رحمان، وحياته، ووصفه موسيقته بـ"المدهشة"، والمدهش في الحدودتة إنه خرج بالهند من خصوصياته وجعل العالم كله مطلع على الموسيقى الهندية.

واختتم الموسيقار هشام نزيه حديثه: "خطواته في تأليف الموسيقى التصويرية كان أولها الاحتفال بالحصول على عقد الفيلم لمدة 15 دقيقة، ثم بعد ذلك يدخل في حالة سكون للوصول إلى المقطوعة المناسبة".

مهرجان القاهرة السينمائي

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي 2021 بدورته الـ43 تكريم عدد كبير من نجوم الفن ومنحهم جوائز تقديرية على مسيرتهم المهنية، ويأتي على رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز الذي حصد على جائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة نيلي كريم التي تم منحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية.

وكشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن عدد الأفلام المشاركة في فعاليات المهرجان والتي تقدر بنحو 98 فيلم الذين يمثلون 63 دولة حول العالم.

المؤلف الموسيقي المصري هشام نزيه هشام نزيه الموسيقار أي آر رحمان المؤلف الموسيقي الهندي أي آر رحمان

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