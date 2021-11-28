دراسة: العزلة الذاتية لمرضى السكر تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون فى جامعة" Anglia Ruskin "البريطانية ،أن العزلة الذاتية لمرضي السكر خاصة فى ظل جائحة كورونا كان لها تأثير وارتباط بتقلبات في مستويات الجلوكوز في الدم مما قد يؤثرعلى أعضاء الجسم والاصابة بمضاعفات خطيرة ، نتيجة لصعوبة الوصول إلى نظام غذائي صحي والحصول على الأدوية، وانخفاض النشاط البدني.



وقام الباحثون بمسح وتحليل بيانات 679 مريضًا بالغًا بين مايو ونوفمبر 2020 ، ووجدوا أن مرضى السكري أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من فيروس" كورونا " نظرا لوجود تقلبات فى مستويات الجلوكوز فى الدم مما يؤثر بالسلب على أعضاء الجسم والعين.

فيما توصل باحثون في دراسة جديدة أجريت إلى أن مرض السكر النمط الثاني الذين يصابون بفيروس "كورونا" المستجد هم أكثر عرضة بنسبة 50% أن ينتهى بهم الأمر لدخول قسم العناية المركزة في حال ما إذا كانوا لم يتمكنوا من السيطرة على مستويات السكر المرتفعة في الدم لديهم على المدى الطويل، مقارنة بالمرضى الذين ينجحون في هذه المهمة على المدى الطويل.

ووجد الباحثون أن مستويات السكر في الدم الطولية لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات تشير بشكل أفضل إلى خطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، أكثر من القياسات التي تنظر إلى فترة زمنية أقصر.

وتعرف الدراسة مرضى السكر النمط الثاني بمرضى السكر غير قادرين على تنظيم كمية الجلوكوز في مجرى الدم دون دواء أو نظام غذائي صحي متوازن.. يمكن أن تؤدي مستويات السكر المرتفعة في الدم المزمنة، التي يتم تتبعها كنسبة مئوية من الهيموجلوبين A1c (HbA1c) الموجود في الدم، إلى إتلاف مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك الدورة الدموية والجهاز العصبي والجهاز المناعي.