الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة: العزلة الذاتية لمرضى السكر تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة

مرضى السكر
مرضى السكر

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون فى جامعة" Anglia Ruskin "البريطانية ،أن العزلة الذاتية لمرضي السكر خاصة فى ظل جائحة كورونا كان لها تأثير وارتباط بتقلبات في مستويات الجلوكوز في الدم مما قد يؤثرعلى أعضاء الجسم والاصابة بمضاعفات خطيرة ، نتيجة لصعوبة الوصول إلى نظام غذائي صحي والحصول على الأدوية، وانخفاض النشاط البدني.


وقام الباحثون بمسح وتحليل بيانات 679 مريضًا بالغًا بين مايو ونوفمبر 2020 ، ووجدوا أن مرضى السكري أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من فيروس" كورونا " نظرا لوجود تقلبات فى مستويات الجلوكوز فى الدم مما يؤثر بالسلب على أعضاء الجسم والعين.
فيما توصل باحثون في دراسة جديدة أجريت إلى أن مرض السكر النمط الثاني الذين يصابون بفيروس "كورونا" المستجد هم أكثر عرضة بنسبة 50% أن ينتهى بهم الأمر لدخول قسم العناية المركزة في حال ما إذا كانوا لم يتمكنوا من السيطرة على مستويات السكر المرتفعة في الدم لديهم على المدى الطويل، مقارنة بالمرضى الذين ينجحون في هذه المهمة على المدى الطويل.
ووجد الباحثون أن مستويات السكر في الدم الطولية لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات تشير بشكل أفضل إلى خطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، أكثر من القياسات التي تنظر إلى فترة زمنية أقصر.
وتعرف الدراسة مرضى السكر النمط الثاني بمرضى السكر غير قادرين على تنظيم كمية الجلوكوز في مجرى الدم دون دواء أو نظام غذائي صحي متوازن.. يمكن أن تؤدي مستويات السكر المرتفعة في الدم المزمنة، التي يتم تتبعها كنسبة مئوية من الهيموجلوبين A1c (HbA1c) الموجود في الدم، إلى إتلاف مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك الدورة الدموية والجهاز العصبي والجهاز المناعي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

«القومي للطفولة» يكشف تفاصيل واقعة هتك عرض أطفال بمدرسة في المعادي

عملية إبهار.. التفاصيل الكاملة لمشروع «التجلى الأعظم» فى سانت كاترين

3 شروط من كارتيرون للاستمرار مع الزمالك

«حطوا فى عينكم حصوة ملح».. الباز يعلق على تقرير دويتشه فيله عن طريق الكباش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

اليابان تدعم موزانة فلسطين بـ10 ملايين دولار

«صحة» إسرائيل: تسجيل إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

رغم الشكوك فى يهوديتهم: إسرائيل تستعد لإحضار آلاف "الفلاشا" من إثيوبيا