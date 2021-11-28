من جديد.. الفيضانات تضرب كندا وحملات جمع تبرعات لمواجهة الكارثة

أكدت شبكة "سي بي سي" الكندية، أن الأمطار الغزيرة عادت لتضرب الاجزاء الجنوبية من مقاطعة كولومبيا البريطانية التي تقع غرب كندا مجددًا، بعد تعرضها لنهر جوي أمس السبت.

وتابعت أن الموجة الجديدة من الأمطار تهدد المجتمعات التي دمرتها بالفعل الفيضانات والانهيارات الطينية، حيث من المتوقع هطول ما يصل إلى 120 ملم من الأمطار، وأصدر مركز التنبؤات النهرية نظام مراقبة للفيضانات للساحل الجنوبي ووادي فريزر السفلي والمناطق الجنوبية من جزيرة فانكوفر.

وأصدرت تنبيهات الإخلاء أمس السبت، لبعض العقارات المنخفضة شمال بيمبرتون قبل احتفالات عيد الميلاد.

واشارت الى ان المقاطعة تحاول اتخاذ التدابير اللازمة بشمل استباقي قبل وقوع المزيد من الأضرار من العواصف.

وأوضحت ان أكثر من 2000 شخص من سكان ميريت خضعوا لتحذير بشأن المياه رغم السماح لهم بالعودة إلى ديارهم بعد إخلاء المدينة بسبب الفيضانات ، وقد أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أنه سيتم تشكيل لجنة جديدة لـ إدارة تعافي المقاطعة من كارثة الفيضانات.

وتابعت ان الحكومات الإقليمية والفيدرالية ستنضم لحملة جمع التبرعات من الصليب الأحمر لجمع التبرعات للفيضانات لمدة شهر واحد ، مما يؤدي إلى مضاعفة مبلغ التبرع بمقدار ثلاثة أضعاف لكل تبرع فردي.

واستمر هطول الأمطار طوال الليل في المناطق المشبعة بالفعل في المقاطعة وسط توقعات من قبل وزارة البيئة الكندية أنها لن تتوقف خلال ساعات، وأصدرت تحذيرا من هطول الأمطار يوم الجمعة وحذرت من وصول جبهة عاصفة أخرى يوم الثلاثاء.

وكان من المتوقع أن تهطل الأمطار أكثر من 100 ملم بالقرب من الجبال في الجنوب قبل احتفالات عيد الميلاد، مع هطول 80 ملم من الأمطار على وادي فريزر، وهي منطقة جنوب شرق مترو فانكوفر التي دمرتها الفيضانات قبل أسبوعين.

وزار رئيس الوزراء جاستن ترودو مجتمع أبوتسفورد في وادي فريزر الجمعة، وشاهد الأضرار الناجمة عن الفيضانات مباشرة وتحدث إلى المسئولين المحليين والمستجيبين وقادة الأمم الأولى.