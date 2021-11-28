«شركات السياحة»: ننتظر فتح السعودية للنظام الإلكتروني لاستقبال طلبات العمرة

قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن لم يتبق سوى خطوة واحدة من جانب السلطات السعودية لبدء تشغيل رحلات العمرة أمام المصريين، عقب إعلان المملكة لفتح الطيران المباشر مع مصر بداية من الأول من ديسمبر المقبل بالإضافة إلى إعلانها عن اشتراطات دخول المعتمرين من خارج المملكة.

وأضاف الغمرى فى تصريح لـ"الدستور" أن الخطوة المتبقية هى أن تفتح المملكة النظام الإلكترونى لتشغيل العمرة، وبعدها تفتح وزارة السياحة والآثار بوابة العمرة المصرية لإدخال أسماء المعتمرين لكل شركة، وبعد ذلك تتم إجراءات توثيق عقود المعتمرين بالنسبة للسكن والانتقالات وغيرها من الأمور الفنية التى تجرى بين الشركات المصرية المنفذة لرحلات العمرة والوكلاء السعوديين.

وأوضح أن جميع الإجراءات الفنية لتشغيل رحلات العمرة سواء من الجانب المصرى أو السعودى تتم حاليا بشكل إلكتروني.