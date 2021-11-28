الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«مترجعليش».. كيف استقبل جمهور شيرين أغنية «ملكش مكان»؟

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب محركات البحث (جوجل) على مدار الساعات الماضية، بعد تسريب أحدث أغنياتها بعنوان “ملكش مكان”، والتي أطلق عليها رواد السوشيال “أغنية الطلاق”، حيث أعقب تسريب الأغنية شائعة طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وهى الشائعة التي لم يعرف بعد مدى صحتها، فلم يخرج أي من الطرفين لنفي أو تأكيد هذه الشائعة.

وعلى نطاق واسع، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل أغنية جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب بعنوان “ملكش مكان”، رغم أنها لم تطرحها رسميا حتى الآن، إلا أن عدة قنوات غير رسمية على يوتيوب تداولت الأغنية. 

وكسرت الأغنية في أقل من 24 ساعة حاجز الـ35 ألف مشاهدة، كما تم تداولها على نطاق واسع على مختلف وسائل التواصل.

وتقول كلمات الأغنية:

متحلفليش ومتقوليش كلامك في غنى عنه مبسمعهوش

مهما تقول تزيد في حلول عشان نرجع قفل قلبي مبفتحهوش

مهما هتبكي قدامي هجمد قلبي تاني عليك

ومهما تقولي مش قادر خلاص ندمان

هفكر نفسي بجراحك وهفضل أقول كلام

ياريت تمشي وخلاص خلصت ملكش مكان

أنا لوحدى كتير أحسن ما أعيش مع حد موتني

مشاعرك ليا مؤذية ومن قسوتها قستني

ياريت تمشي ومترجعليش

سيبني أعيش انا نسيتك خلاص احزاني نسيتني 

متستناش حاجات تتعاش

قتلت كل شيء فيا ومبيصحاش

خلصنا خلاص مفيش احساس

دا عمري وعمري بيعدي ومش ببلاش

مواقع التواصل شيرين عبد الوهاب أغنية شائعة طلاق جمهور

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