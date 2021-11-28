إصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة على طريق بورسعيد

أصيب 5 من أسرة واحدة في حادث الطريق الدولي الساحلي خلف قرية المناصرة بمحافظة بورسعيد.

واستقبل مستشفى الزهور المركزي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، محمد عدوى عبد الرحمن أحمد ويبلغ من العمر 43 عاماً، وزوجته رانيا العربي السيد نعمان 34 عامًا، وأبنائه مكة عامين، تالا 7 سنوات، وجنى 13 عامًا.

وتبين من خلال الفحص المبدئي أن جميع المصابين يعانون من كدمات وسحجات بالجسم، ويقوم فريق من أمهر الأطباء والتمريض بتقديم الخدمة الطبية لهم، ومن المقرر أن يغادروا المستشفى نتيجة لعدم وجود إصابات خطيرة تستلزم دخولهم للعناية المركزة.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي، لتحرير المحضر الخاص بالواقعة، ويقوم فريق من النيابة العامة باستكمال التحقيقات في الواقعة.