الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة على طريق بورسعيد

حادث
حادث

أصيب 5 من أسرة واحدة في حادث الطريق الدولي الساحلي خلف قرية المناصرة بمحافظة بورسعيد.

واستقبل مستشفى الزهور المركزي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، محمد عدوى عبد الرحمن أحمد ويبلغ من العمر 43 عاماً، وزوجته رانيا العربي السيد نعمان 34 عامًا، وأبنائه مكة عامين، تالا 7 سنوات، وجنى 13 عامًا.

وتبين من خلال الفحص المبدئي أن جميع المصابين يعانون من كدمات وسحجات بالجسم، ويقوم فريق من أمهر الأطباء والتمريض بتقديم الخدمة الطبية لهم، ومن المقرر أن يغادروا المستشفى نتيجة لعدم وجود إصابات خطيرة تستلزم دخولهم للعناية المركزة.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي، لتحرير المحضر الخاص بالواقعة، ويقوم فريق من النيابة العامة باستكمال التحقيقات في الواقعة.

عمان محمد طفلة الأحد جسم انقلاب صحي الدولى تحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

«القومي للطفولة» يكشف تفاصيل واقعة هتك عرض أطفال بمدرسة في المعادي

عملية إبهار.. التفاصيل الكاملة لمشروع «التجلى الأعظم» فى سانت كاترين

3 شروط من كارتيرون للاستمرار مع الزمالك

«حطوا فى عينكم حصوة ملح».. الباز يعلق على تقرير دويتشه فيله عن طريق الكباش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

اليابان تدعم موزانة فلسطين بـ10 ملايين دولار

«صحة» إسرائيل: تسجيل إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

رغم الشكوك فى يهوديتهم: إسرائيل تستعد لإحضار آلاف "الفلاشا" من إثيوبيا