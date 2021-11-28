سفير فلسطين بالقاهرة يعلق على اقتحام رئيس الاحتلال للمسجد الإبراهيمي

علق السفير الفلسطيني في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، على اقتحام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج للمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة مساء اليوم.

وقال «اللوح» في تصريحات لـ«الدستور» إن قيام رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوج باقتحام الحرم الإبراهيمي المبارك بخليل الرحمن تعد سابقة من نوعها وخطوة في غاية الخطورة من قبل شخص بهذه المكانة الرفيعة بالداخل المحتل الذي من شأنه أن يؤجج مشاعر المسلمين ويفتح أبواب الحروب الدينية التي نحن نريد أن ننأى بها عن المنطقة، لذلك نحن ندين ونستنكر هذه الزيارة الخطيرة التي تكرس الجانب الاستعماري وتكرس تقسيم الحرم الإبراهيمي الشريف.

وحمل السفير اللوح حكومة إسرائيل ورئيسها كامل المسؤولية عن هذه الخطوة التي قام بها للمسجد الإبراهيمي.

وحول تأثير تلك الزيارة وهل ستكون نتائجها مشابهة لاقتحام شارون للمسجد الأقصى عام 2001، أكد السفير اللوح أن أهل الخليل في رباط ودفاع عن المسجد الإبراهيمي واليوم حدثت اشتباكات بين المدافعين والمرابطين في الحرم الإبراهيمي.

وتابع: «نحن لن نتخلى عن حقنا كفلسطينيين ومسلمين وكعرب في هذا المكان المقدس التي استطاعت دولة الاحتلال في أوقات سابقة أن تفرض سياسة الأمر الواقع فيه وعليه لن يتكرر ولن يتكرر بالمسجد الاقصى المبارك، لذلك نحن في دفاع ورباط مستمر عن هذا المكان المقدس الذي يعود لنا كفلسطينيين ومسلمين».

واختتم: «نحن باسم دولة فلسطين نناشد جامعة الدول العربية والدول العربية الشقيقية والدول الإسلامية للوقوف وقفة رجل واحد في الدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية التي تنتهك بفلسطين من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقواته والقادة السياسيين»، لافتا إلى أن تلك الزيارة التي جاءت من قبل الرئيس الإسرائيلي فهي أمر خطير، كما طالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حرية عباداته في أماكنه المقدسة الإسلامية المسيحية على حد سواء.