بث رسائل التوعية لمواجهة العنف ضد النساء.. أبرز أنشطة التضامن اليوم

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرضها في السطور التالية:

«الهلال الأحمر» يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات المناخية



رفع الهلال الأحمر المصري حالة الاستعداد للدرجة القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، لمواجهة التغيرات المناخية التي تشهدها محافظات الجمهورية.



«التضامن» تواصل بث رسائلها لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات



نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ قليل، صورا تكشف خطورة "ختان الإناث"، حيث تم التعليق عليها “ختان الإناث جريمة.. عائلات كتير توقفت عن العادة دي.. انتوا كمان لازم توقفوها”



وزيرة التضامن: نطالب بتجريم كل من يتنمر على شخص من ذوى الهمم



قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القيادة السياسية تدعم إحداث التغيير في حياة ذوي الهمم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها في برامجها، كما تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والدمج المجتمعي، وذلك لتحسين حياة ملايين المصريين من ذوي الإعاقة وتحويل الإعاقة لطاقة، كما قدمت خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل والاندماج بالمجتمع.



«القباج» تشهد ختام دعم نظم الحماية الاجتماعية لتحسين تغذية الحوامل.. غدًا

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الاثنين، فعالية ختام دعم نظم الحماية الاجتماعية لتحسين تغذية السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، وبناء مرونة المجتمع للتصدي لتداعيات فيروس كورونا.



التضامن: تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي اعتبارًا من منتصف ديسمبر

قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن، إنه جارٍ إعداد ندوات توعوية بالتنسيق مع المحافظين والوزارات لتوعية العاملين بأليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عليه.