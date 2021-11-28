الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الإفتاء تكشف طريقة صلاة وصيام مصاب متلازمة داون

الصلاة
الصلاة

قالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ردا على سائل يقول: ما هى كيفية صلاة صيام مصاب متلازمة داون؟  إنه إذا كان مُدْرِكًا للصلاة والصيام وكيفية أدائهما فهو مكلفٌ بهما، وإلا فليس عليه شيء من ذلك.

وأضافت الدار أنه من المعلوم طبيًّا أن مصابي متلازمة داون عندهم نوع نقص في فهم التكليفات الشرعية وإدراكها تمام الإدراك، إلا أنه يمكن تأهيلهم وتعليمهم لاسيما في سن مبكرة، وهم متفاوتون في درجة النقص الذي يلحق بفهمهم وإدراكهم.

وتابعت الدار: فمن كان منهم مدركا للأحكام الشرعية للصلاة والصيام وأوقاتهما وكيفية أدائهما فإنه يكون مكلفًا ويطالب بالأداء، ومن لم يكن مدركًا لذلك فإنه يكون غير مكلف وليس عليه صيام ولا صلاة ولا فدية. 

 

طرق التواصل مع الإفتاء:

وفى سياق متصل، حددت دار الإفتاء المصرية طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر، حيث يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة أو من خلال فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

 

وتبث دار الإفتاء عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد إلى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

كيفية صلاة صيام مصاب متلازمة داون دار الافتاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للصلاة والصيام طرق التواصل مع الإفتاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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