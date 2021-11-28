الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة: فتح التسجيل للحصول على لقاح كورونا من عمر 12 عامًا بداية ديسمبر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر كانت سباقة فى التعامل مع ظهور متحور فيروس كورونا الجديد، من خلال عدة إجراءات منها وقف الطيران المباشر مع الدولة التى ظهر بها بالإضافة إلى تطبيق إجراءات طبية فى المطارات على القادمين من دول جنوب افريقيا وعمل تحاليل لهم، وتابع: "ستستمر مصر فى تطبيق الإجراءات لحين وجود جديد متعلق بالمتحور الجديد".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه فى أول أسبوع من شهر ديسمبر المقبل سيتم فتح باب التسجيل لمن يبلغ من العمر 12 عامًا، وتابع: "سيكون متاحًا للوالدين التسجيل لأبنائهم ممن بلغوا 12 عامًا".

وفى سياق آخر، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر بها وفرة فى توافر اللقاحات المختلفة وعليه فإنه على جميع المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح عليهم التسجيل من أجل الحصول عليها، وتابع: "نقوم بتطعيم نصف مليون شخص يوميًا".

وتعليقًا على انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح "سعد": "الانتقال مش نقل مكانى فقط بل فى آليات العمل فى طريقة إدارة دولاب العمل بالدولة والآن نستعد للمرحلة التجريبية من أجل النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة لاختبار أنظمة الاتصالات وغيرها".

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

«القومي للطفولة» يكشف تفاصيل واقعة هتك عرض أطفال بمدرسة في المعادي

3 شروط من كارتيرون للاستمرار مع الزمالك

«الصحة»: أبعاد اقتصادية وسياسية وراء الذعر العالمي من «أوميكرون»

الحكومة: فتح التسجيل للحصول على لقاح كورونا من عمر 12 عامًا بداية ديسمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

اليابان تدعم موزانة فلسطين بـ10 ملايين دولار

«صحة» إسرائيل: تسجيل إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

رغم الشكوك فى يهوديتهم: إسرائيل تستعد لإحضار آلاف "الفلاشا" من إثيوبيا