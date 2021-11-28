استمرار الورش الفنية بالملتقى الحادى عشر لثقافة وفنون المرأة بالأسمرات (صور)

عقدت ورشة المسرح للتدريب على الجرأة والارتجال وكسر الخجل أثناء الوقوف على خشبة المسرح، والتدريب على الحركة، بجانب عمل بروفات تمهيدا ً لعمل مسرحية مع المدربة ريهام عبد الحميد، ضمن فعاليات الملتقى الحادى عشر لثقافة وفنون المرأة مشروع "أهل مصر" للمرأة، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الملتقى الحادى عشر لثقافة وفنون المرأة بالأسمرات

كما نفذت مجموعة من الورش الفنية منها ورشة الريزين بأستخدام أكسسورات مختلفة الأشكال ودمج الألوان الشفافة والمعتمة لتصنيع حلى وديكورات وقوصتر، واكسسورات، بمشاركة المدربة أمل أحمد، بالإضافة لورشة الطباعة، حيث قامت المدربة إيمان أحمد بشرح طريقة تربيط تيشرت ثم وضع الصبغات لعمل تأثيرات مختلفة، تلى ذلك ورشة حلى تراث "مصر القديمة" لعمل تشكيل الأسلاك للداخل مع الأحجار لصنع قلادة، أسورة، وحلق، خاتم، بمشاركة المدربة هدى هارون بالتعاون مع مؤسسة يارو، أعقبها ورشة الخيامية لتصنيع مفرش، وشنط، خداديات، مع الفنانة دعاء طلعت، بجانب ورشة الديكوباج تضمنت عمل براويز، وصوانى، فازات، قوصترات، وذلك مع الفنانة دعاء طلعت.

الملتقى الحادى عشر لثقافة وفنون المرأة بالأسمرات

اختتمت فعاليات اليوم بورشة الويندو لتعليم تقنيات وأساليب الدفاع عن النفس، وزيادة الإدراك والثقة بالنفس، لتجنب حالات الخطر والتهديد والقدرة على الرد واتخاذ الإجراء المناسب.

الملتقى الحادى عشر لثقافة وفنون المرأة بالأسمرات

ومن جانب آخر؛ واهتماما من وزارة الثقافة بتكريم أبطال الحروب وتقدير جهودهم وتضحيتهم، استضافت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أبطال أول عملية بحرية للضفادع البشرية "إيلات"، بقصر ثقافة الشاطبي بفرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، بحضور د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، وأبطال العملية منهم الربان نبيل عبد الوهاب، الربان عمر عز الدين، الربان محمود سعد، ومدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، وكوكبة من الجمهور السكندري وشعراء ومثقفي الثغر.