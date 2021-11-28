الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: نسعى لتنوع مصادر استيراد القمح لاختيار أفضل الأسعار والجودة

الاقماح
الاقماح

قال نعماني نصر مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشؤون الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الوزارة تسعى إلى تنوع المصادر التي يتم استيراد الأقماح منها والتي تشمل دولا مثل روسيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا، لاختيار أفضل الأسعار، وأفضل جودة مناسبة للأقماح التي يتم استخدامها لصالح رغيف الخبز.

وأضاف نصر في تصريح لـ"الدستور" أن هناك تراجع في معدلات استيراد الأقماح بفارق نصف مليون طن حيث يتم استيراد نحو 5 ملايين طن ونصف بدلا من 6 ملايين.

وأشار إلى أنه بجانب ما يتم استيراده من الأقماح يتم توريد أقماح محلية تصل إلى ثلاث ملايين و150 ألف طن كمتوسط للتوريدات خلال الموسم الواحد الذي يبدأ في منتصف أبريل المقبل إلى منتصف يوليو المقبل.

وزارة التموين الهيئة العامة للسلع التموينية الاستيراد الخبز المدعم الأقماح المحلية

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