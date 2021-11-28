عوض تاج الدين: مصر فى قلب موجة كورونا الرابعة.. ولا وجود لـ «أوميكرون»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنه حتى الآن لا يوجد تغيير جذري في بروتوكولات علاج فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المُذاع على قناة "الحدث اليوم" مساء الأحد: "إننا ما زلنا في قلب الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وهناك تذبذب في عدد الحالات".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية: "عند ثبات الحالات ومن ثم انخفاضها نستطيع القول أننا في ذروة الموجة الرابعة".

وأكمل أن حدوث متغيرات لفيروس كورونا كان متوقعًا، مفيدًا بأن متحور أوميكرون رصد في كل دول جنوب إفريقيا، وأعلنته الصحة العالمية يوم 6 نوفمبر الماضي.

وأضاف: "حتى الآن التأثيرات السلبية المحتلمة للمتحور الجديد لا تؤشر بأي متغير جوهري لفيروس كورونا".

وتابع: "أن متحور أوميكرون لم يرصد حتى الآن في مصر، متابعًا: "مستمرون في كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي للفيروس، وهناك نوع من الحد للسفر من وإلى جنوب إفريقيا حتى تظهر الصورة الكاملة لهذ الفيروس".

واستكمل: "بما أننا في فترة وباء وفترة أنفلونزا موسمية، فلا بد من الحد من احتمالية أي عدوى، والخضوع للعلاج والطبيب عند ظهور أي أعراض للبرد"، مشددًا على لزوم البيت والعزل حالة الإصابة.