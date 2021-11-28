الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تاجر حشيش 15 يوما في الشرابية

حشيش
حشيش

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح  الشرابية بتجديد حبس مسجل خطر ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، بعدما عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائه في المنطقة. 

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالقرب من محل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي– هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة هاتف محمول مواد مخدرة حشيش المعمل الجنائي الإجراءات القانونية متعاطي المخدرات

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