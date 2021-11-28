كيف تساعد المنبهات في الحماية من الزهايمر والسكتات الدماغية؟

5 ملايين شخص (أعمارهم 65 عامًا) يعانون من نوع من الخرف سنويًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما أصبح الخرف مؤخرًا أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، حيث تضاعف معدل الوفيات المرتبطة بالخرف منذ 2000. لكن على الرغم من الزيادة في الحالات والوفيات، وفقًا لما ذكره موقع " best life online" الطبي.

الخرف ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، فقد وجدت الأبحاث أن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها في وقت مبكر من الحياة والتي يمكن أن تزيد أو تقلل من خطر الإصابة بالخرف.

أشارت دراسة جديدة، إلى أن الاستهلاك اليومي لمشروب الشاي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف.

فوائد الشاي الاخضر:

أوضح الباحثون، أن شرب ثلاثة إلى خمسة أكواب من الشاي يوميًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.

ونظر باحثون من جامعة "تيانجين" الطبية في الصين في تأثير شرب الشاي على خطر الإصابة بالخرف، ونشروا النتائج التي توصلوا إليها في مجلة" PLOS Medicin" الطبية.

وحللت الدراسة أكثر من 365000 مشارك من البنك الحيوي في المملكة المتحدة الذين انضموا إلى المجموعة من عام 2006 إلى عام 2010 عندما كانت أعمارهم بين 50 إلى 74 عامًا.

ووفقًا للدراسة، فإن المشاركين الذين شربوا من ثلاثة إلى خمسة أكواب من الشاي يوميًا انخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 30٪ تقريبًا.

ووجدت الدراسة أنه حتى تناول كوبين أو ثلاثة أكواب في اليوم قلل الخطر بنسبة 28٪، حيث يحتوي الشاي على العديد من المواد الكيميائية التي من المحتمل أن تؤثر على تطور الخرف.

لم تبحث الدراسة في العلم الدقيق وراء السبب الذي يجعل الشاي يقلل من فرص الإصابة بالخرف، لكن الباحثين قدموا بعض التفسيرات، حيث يحتوي الشاي على العديد من المواد الكيميائية التي لديها القدرة على التأثير على العوامل التي يمكن أن تسبب شكلًا من أشكال ضعف الدماغ في سن أكبر.

كما ذكرت الدراسة أن الشاي يحتوي على مادة الكافيين، الكاتشين بوليفينول، الفلافونويدات، التي تم الإبلاغ عن أن لها أدوارًا وقائية للأعصاب مثل الإجهاد المضاد للأكسدة، ومكافحة الالتهابات.

يمكن أن يقلل شرب كل من القهوة والشاي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

وجد الباحثون أن أولئك الذين يشربون فنجانين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا تقل احتمالات إصابتهم بالسكتة الدماغية بنسبة 12٪ ، في حين أن أولئك الذين يشربون ما لا يقل عن كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي يوميًا تقل لديهم مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 16٪.

ووفقًا للدراسة، فإن الأشخاص الذين شربوا مزيجًا من أربعة إلى ستة فناجين من القهوة والشاي كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف والسكتة الدماغية.