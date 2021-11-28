الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا تسحب ترشحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي لصالح المغرب

نجلاء المنقوش
نجلاء المنقوش

أخبرت وزيرة الخارجية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، نظيرها المغربي ناصر بوريطة، بسحب ليبيا ترشحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي لولاية 2022-2025، والتنازل عنها لصالح المغرب ودعم ترشحه، مضيفًة أن هذا القرار سيبلّغ رسميًا إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأجرى وزير الشؤون الخارجية المغربي  ناصر بوريطة، اتصالًا هاتفيًا مع نظيرته نجلاء المنقوش، مؤكدا دعم المملكة القوي، لحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الليبية، وتأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل وتشاركي وبراغماتي، بما يسهم في الجهود لإيجاد حل نهائي للأزمة، ويضمن استقرار ليبيا ونمائها، وذلك حسب بيان للخارجية المغربية.

وهنأ بوريطة حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على الحكمة التي أبانت عنها منذ توليها مسؤولياته،  كما بحث الوزيران التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف البيان "في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة بين المملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقة، أخبرت نجلاء المنقوش الوزير بوريطة، أن ليبيا قررت سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي برسم ولاية 2022-2025، والتنازل عنها لصالح المملكة المغربية ودعم الترشيح المغربي لهذه الولاية وسيتم إبلاغ هذا القرار رسميا إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي".

كما تطرق الوزيران لوضعية تجمع دول الساحل والصحراء، مؤكدَين عزمهما على التنسيق لإعطاء دفعة قوية للمنظمة وعودة مؤسساتها للعمل في مقراتها الرسمية والطبيعية.

 

حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ناصر بوريطة ليبيا مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي الاتحاد الافريقى المغرب

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وائل لطفي

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