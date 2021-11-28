تفاصيل اجتماع إعلام النواب لمناقشة «المهن التمثيلية والتشكيليين»

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لإيجاد صيغة لزيادة قدرات النقابات المهنية القائمة وتفعيل دورها لتقديم رعاية طبية ومالية لأعضائها من أصحاب المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية، وكذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.

وقالت درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب: «لا دور حقيقي لهيئة الرقابة على المصنفات الفنية على الحفلات التي تعقد خارج القاهرة».

وأوضحت د. درية أن هيئة الرقابة على المصنفات الفنية لا يوجد لها آية هيئات او مكاتب خارج القاهرة وبالتالي ليس لها رقابة شاملة على الأعمال الفنية التي يتم اقامتها بعيداً عن مقر الهيئة داخل القاهرة، مشيرةً إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي لمواجهة التحديات الثقافية والفنية والاجتماعية.