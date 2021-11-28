الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

حقيقة توفير وظائف بشركة القاهرة لتكرير البترول براتب 6 آلاف جنيه

معمل تكرير البترول
معمل تكرير البترول

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على بعض الصفحات الخاصة بالوظائف منشورا بوجود وظائف شاغرة لدى شركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد براتب 6000 جنيه شهريا، ما أدى إلى إحداث حالة من البلبلة داخل قطاع البترول.

وكشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، أن جميع ما يتم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوجود وظائف شاغرة بشركات البترول، غير حقيقية، مؤكداً عدم صحة هذه المنشورات والإعلانات المضللة.

وقال المصدر إن شركات البترول فى حال احتياجها لبعض الوظائف الشاغرة تعلن عنها رسميا أولا بالمنصة الرسمية الالكترونية الخاصة بالعاملين والتابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية وهى «بوابة تواصل العاملين بقطاع البترول» ليتم الإعلان عن أى احتياج بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة، ثم فى حالة عدم توافر الوظائف المطلوبة يتم الإعلان عنها رسميا داخل الموقع الرسمي للشركة الطالبة لهذه الوظائف أو عبر وسائل الإعلام الرسمية.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«الدستور»، أن جميع ما يتم تداوله من منشورات خاصة بالوظائف بشركات البترول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتم بهدف اصطياد الشباب الطامح فى وظيفة، ضمن عمليات النصب المنتشرة على السوشيال ميديا للحصول على مبالغ مالية من الشاب كرسوم مبدائية، ثم يتم بعد ذلك النصب على الشباب بعد الحصول على أموالهم.

وأشار إلى أن جميع شركات البترول التابعة للهيئة العامة للبترول لا تحصل على أى مقابل فى بداية تعيين أى شاب، كما أنها لا تعلن عن مرتبات قبل التعيين.

وظائف شركة القاهرة لتكرير البترول البترول فيس بوك الهيئة العامة للبترول

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