محافظ الغربية يتفقد عمارات الإسكان الاجتماعي ومشروع إنتاج البيض بطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي والجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية، حيث يتم إنشاء عدد ٦ عمارات تتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و٩ أدوار علوية) بإجمالي ٤٨٠ وحدة سكنية مقامة على مساحة ٢.٣ فدان.

وأشاد المحافظ بتقدم الأعمال على أرض المشروع ومن المقرر أن ينتهي بنهاية العام المقبل، حيث سيوفر المشروع سكن حضاري بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودي الدخل، في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية.

كما تفقد محافظ الغربية مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم والذي يعد أحد أهم المشاريع الإنتاجية التي تعمل المحافظة على نهوها، إذ تهدف المحافظة من خلاله إلى إنتاج ٧٠ مليون بيضة في العام لتحقق بذلك الاكتفاء الذاتي من إنتاج البيض، ويتكون المشروع من ٨ عنابر (٢ لتربية الأمهات و٦ للفراخ البياض)، يتكون كل عنبر من ٣ خطوط إنتاج.

يذكر أن المحطة مقامة على مساحة ١٤ قيراط بتكلفة إجمالية ٧٦ مليون جنيه، كما أن المشروع تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الألمانية ذات التقنية العالية التي تضمن إنتاج بيض ذو جودة عالية، بالإضافة إلى تزويد المحطة بألواح لإنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس، ووصلت نسب إنجاز الأعمال بالمشروع إلى ٩٢٪.

كما عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم اجتماعاً بديوان عام المحافظة لمناقشة ملفي استئناف أعمال البناء والرصف، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف طلبات استئناف تراخيص أعمال البناء وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء باقتصار تعامل المواطن مع المركز التكنولوجي حتى يتسنى له إنهاء كافة الإجراءات من خلال المركز فقط دون اللجوء إلى عدة جهات، كما ناقش المحافظ موقف أعمال الرصف في "حي أول وثان المحلة ومركز المحلة"، بحضور العميد حسام ممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية موجهاً بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال طبقا للجدول الزمني المتفق عليه.