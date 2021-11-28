«زراعة البرلمان»: تشكيل لجنة من 7 جهات لتحديد سعر بنجر وقصب السكر

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من رؤساء “الهيئة السلع التمونية، ومجلس إدارة مصانع سكر البنجر وقصب السكر وجمعية منتجى القصب ومجلس المحاصيل السكرية والبنك الزراعى المصرى”، وممثل من وزارة المالية وخمسة من نواب اللجنة، لتحديد سعر عادل لتوريد محصول بنجر السكر وقصب السكر، على أن تعلن قرارها خلال 15 يوما.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل "القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرى الزراعة والتموين.

وكان النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قال إن تحديد سعر عادل لأسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، يحظي بأهمية قصوى، ويمثل صداع في رأس الجميع، خاصة ان نواب الصعيد متحفزين لزيادة سعر القصب والوجه البحري يرغب في زيادة البنجر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، برئاسة النائب هشام الحصري، بحضور وزير التموين ووزير الزراعة ، لمناقشة تحديد سعر عادل المحاصيل الزراعية .

وأضاف رشاد، أن هناك ٣ نقاط مهمة لابد من التأكيد عليها، خاصة ان الجميع يثمن الدور المهم الذي يلعبه الفلاح، اولها ان يتم تطبيق قاعدة انه لا استفادة من طرف واحد وهو طلب مشروع أن الكل يستفيد، ونحدد ما هو السعر الذي يحدد ربحية الفلاح، وتستفيد منه كافة المنظومة لافتا الي ان اصدار قرار بالسعر دون دراسة ظلم للنواب وللحكومة.

وأكد ضرورة تبني استيراتيجية لتحويل نظام الري بالغمر الي الري الحديث ، مع تحديد الدارسة اللازمة لقابلية التطبيق لافتا الي ضررورة تشكيل لجنة ممثلة من عدة محافظات لتحديد سعر القصب والبنجر .

ومن جانبه اتفق وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، مع حديث رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، معلنا تأييده تشكيل لجنة؛ لمناقشة الآلية لوضع خطة زمنية محددة لتحديد سعر مناسب للمحاصيل الاستراتيجية.